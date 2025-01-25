Интерьеры из массива дерева любой сложности для дома и офиса
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Столярная мастерская Герлес: мебель и интерьеры из массива в Санкт-Петербурге

Добро пожаловать в столярную мастерскую Герлес — ваш надежный партнер в создании уникальных изделий и интерьеров из натурального дерева.

Предлагаем комплексные решения для интерьеров под ключ, добавляя элементы из массива в оформление офисов, баров, ресторанов, загородных домов, объектов КГИОП, концертных залов, клубов и квартир. Благодаря профессионализму и вниманию к деталям, каждый проект отражает высокий уровень мастерства и создает атмосферу уюта и респектабельности.

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ВЫПОЛНЯЕМ РАБОТЫ ПОД КЛЮЧ

Этапы работы:

Заказ мебели или интерьера под ключ — это уникальный дизайн, высокое качество исполнения и полный контроль на всех этапах производства. Хотите обсудить ваш проект?

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Знакомимся и рассматриваем планируемый проект.
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Формируем предварительное коммерческое предложение
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Составляем договор и смету на работы
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Изготавливаем пилотные образцы
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Подготавливаем изделия к запуску в производство
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Изготавливаем изделия
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Собираем и доставляем изделия на объект
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Фотографируем результат для портфолио

Интересный факт: каждый элемент нашей мебели проходит до пяти этапов обработки, чтобы сохранить природную текстуру и подчеркнуть красоту древесины. Процесс начинается с отбора качественного материала, после чего заготовки проходят первичную обработку и шлифовку. На этапе сборки детали соединяются в единую конструкцию, а затем изделие переходит в малярный цех, где ему придается финальный облик с помощью защитных покрытий.

Заключительный этап — это тщательный контроль качества и установка, чтобы каждая деталь изделия полностью соответствовала ожиданиям клиента. Герлес — это мастерство и внимание к каждой детали, чтобы создать мебель, которая станет украшением любого интерьера.

Собственное столярное производство

Наше собственное столярное производство позволяет изготавливать мебель и предметы интерьера из массива по индивидуальным проектам с полным контролем качества. Мы готовы воплотить любые идеи клиента: от дверей и лестниц до столешниц и декоративных элементов. Обсудим вашу идею?

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Двери и наличники Мебель из массива Мебель из МДФ/ДСП Напольные элементы Подоконники и наличники на окна Потолки Стеновые панели
1 000 м2
Площадь производства
150 м2
Складские помещения
5
Всего цехов
250 м2
Площадь слесарного цеха
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Наши преимущества

Строгое соблюдение сроков реализации проекта
Строгое соблюдение сроков реализации проекта
Собственное производство
Собственное производство
Сборка и доставка готовых интерьеров
Сборка и доставка готовых интерьеров
Профессионализм сотрудников
Профессионализм сотрудников
Предоставляем высокий уровень качества изделий
Предоставляем высокий уровень качества изделий
Мы работаем с обширным списком материалов
Мы работаем с обширным списком материалов
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Новости

25.01.2025 01:28:00
Меблировка трехэтажного офиса в историческом здании г. Санкт-Петербург
Компания "Герлес" закончила уникальный проект по меблировке трехэтажного офиса, расположенного в историческом здании г. Санкт-Петербурга по адресу пр. Добролюбова, 6А. Работа над проектом включала создание функциональной и эстетичной мебели, которая гармонично вписывается в интерьер и подчеркивает характер архитектуры.
10.01.2025 01:28:00
Новая партия кресел для общественных бань
Компания Герлес приступила к изготовлению партии из 100 кресел для общественной бани! Эти кресла выполнены из влагостойкой фанеры, которая покрыта маслом для дополнительной защиты от влаги и длительного срока службы.
16.12.2024 01:28:00
Дополнительные локеры для частной школы на Барочной улице – Пространство 13А
Компания Герлес завершила работы по изготовлению и установке современных локеров для частной школы Пространство 13А – уникального образовательного пространства, которое соединяет комфорт и инновации в обучении.
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Столярная мастерская Герлес начала свой путь в 2002 году с небольшого производства багетов и погонажа. Постепенно мастерская росла, совершенствовалось оборудование. Сегодня мы изготавливаем широкий ассортимент изделий из массива.

Наше производство в Санкт-Петербурге позволяет контролировать каждый этап — от подбора древесины до финальной отделки. Мы создаем изделия по размерам и пожеланиям клиентов, гарантируя высокое качество и точность. Герлес заслужил репутацию мастерской, которая неизменно придерживается стандартов качества, соблюдает сроки и экологичный подход.

Мы работаем с частными и корпоративными клиентами, разрабатывая интерьерные решения под ключ. Для каждого изделия мы отбираем ценные породы древесины, например массив дуба — прочный, долговечный и выразительный. Для нас древесина — это не просто материал, а сердце каждого изделия.

Мебель от Герлес — это:

Откройте для себя эстетичность и функциональность натурального дерева вместе с нами.

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